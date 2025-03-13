Росавиация вновь ввела временные ограничения на работу аэропорта Саратова

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Временные ограничения вновь введены на работу аэропорта Гагарин в Саратове, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения начали действовать в 07:45 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, добавил Кореняко.

Вечером 12 марта аналогичные меры безопасности уже принимались в этом аэропорту. Они были сняты в 02:30 по московскому времени 13 марта.

Вместе с тем ограничения утром 13 марта были введены в авиагаванях Волгограда и Калуги. Меры были отменены в 06:00 по московскому времени в первом городе и в 06:25 – во втором.