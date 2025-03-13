13 марта, 07:59Транспорт
Росавиация вновь ввела временные ограничения на работу аэропорта Саратова
Фото: 123RF/kosmos111
Временные ограничения вновь введены на работу аэропорта Гагарин в Саратове, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения начали действовать в 07:45 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, добавил Кореняко.
Вечером 12 марта аналогичные меры безопасности уже принимались в этом аэропорту. Они были сняты в 02:30 по московскому времени 13 марта.
Вместе с тем ограничения утром 13 марта были введены в авиагаванях Волгограда и Калуги. Меры были отменены в 06:00 по московскому времени в первом городе и в 06:25 – во втором.