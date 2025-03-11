Минтранс: аэропорты Москвы и ближайших областей работают штатно на фоне атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Москвы и ближайших областей работают штатно, воздушные гавани постепенно возвращаются к привычному ритму, сообщает в своем телеграм-канале Минтранс РФ.

"Сегодня утром в целях безопасности аэропорты Москвы и близлежащих регионов более 4 часов не обслуживали рейсы", – напомнили в пресс-службе министерства.

В это время 83 самолета вынужденно приземлились на запасных аэродромах. Но серьезных скоплений людей удалось избежать. Экипажи и авиадиспетчеры быстро среагировали на изменившуюся обстановку, сказано в сообщении.

При этом замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин призвал авиакомпании усилить работу call-центров, чтобы оперативно информировать пассажиров об актуальных изменениях в расписании. Также требуется содействовать в возврате и переоформлении билетов, если пассажир задержался по объективным причинам, заключили в Минтрансе.

Ограничения на полеты вводились 11 марта, когда около сотни вражеских дронов атаковали Москву и Московскую область. В Подмосковье обломки сбитых БПЛА упали на жилые дома в Раменском и в Люберцах, а также в Видном, Серпухове и Домодедово.

Всего погибли 3 человека. По факту атаки дронов в СКР возбудили уголовное дело о теракте.

