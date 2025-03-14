Временные ограничения введены на работу аэропорта Саратова

Фото: 123RF/robert82

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет рейсы из-за введенных ограничений на работу авиагавани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры по безопасности полетов гражданских воздушных судов начали действовать в 11:00 по московскому времени, уточнил он.

Аналогичные ограничения действуют в настоящее время и в нижегородском аэропорту Стригино. С 06:13 до 07:27 14 марта также не работала московская авиагавань Внуково. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов.

Под временные меры 14 марта подпадал и аэропорт Сочи. Позже они были сняты.