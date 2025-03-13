Временные ограничения введены на работу аэропорта Пензы

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пензы в 08:33 по московскому времени. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее аналогичные ограничения были вновь введены на работу аэропорта в Волгограде. Меры коснулись и аэропорта Гагарин в Саратове, где меры начали действовать в 07:45.

До этого ограничения вводились в авиагавани Волгограда вечером 12 марта, также их вводили в Калуге и Саратове. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.