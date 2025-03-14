Пассажиры рейса NordStar вылетят из Сочи в Москву на резервном борту

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пассажиры рейса ТИ401 авиаперевозчика NordStar, на борту которого ранее сработала сигнализация, отправятся из Сочи в Москву на резервном самолете. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В NordStar также уточнили, что плановое время прилета резервного судна в Сочи – 03:10 по московскому времени, вылета в столицу – 04:10 по московскому времени.

Отмечается, что сигнализация о возможной неисправности в системе управления сработала на борту самолета во время взлета. В итоге командир судна решил вернуть самолет на стоянку для проведения техосмотра.

Ранее пожар произошел на борту самолета авиакомпании American Airlines в аэропорту Денвера в американском штате Колорадо. В результате 12 человек были госпитализированы с незначительными травмами.

Борт загорелся на стоянке неподалеку от здания аэропорта, уточняли СМИ. Компания сообщила, что 172 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы из лайнера. Согласно заявлению авиаперевозчика, проблема с двигателем была выявлена после посадки.

