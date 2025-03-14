В США 12 пассажиров госпитализированы после возгорания на борту самолета

Фото: телеграм-канал "СВЕЖЕСТИ"

Пожар произошел на борту самолета авиакомпании American Airlines в аэропорту Денвера в американском штате Колорадо, в связи с чем 12 человек были госпитализированы с незначительными травмами. Заявление пресс-службы воздушной гавани приводит телеканал KDVR.

Борт Boeing 737-800 загорелся на стоянке неподалеку от здания аэропорта, уточняют СМИ. Компания сообщила, что 172 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы из лайнера. Согласно заявлению авиаперевозчика, проблема с двигателем была выявлена после посадки.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что двигатель воздушного судна, летевшего из Колорадо-Спрингс, воспламенился после того, как борт отклонился от курса для посадки в Денвере. Ведомство начало расследование.

Ранее летевший из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и поселение Аян самолет вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в салоне. В результате борт благополучно сел в Хабаровске. Никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

