Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Временные ограничения работы в аэропортах Нижнего Новгорода и Казани сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

За время действия ограничений за запасные аэродромы перенаправили два воздушных судна. Первое совершало рейс в Казань, второе – в Нижний Новгород.

По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы авиагаваней приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в казанском и нижегородском аэропортах ввели рано утром 19 марта. Такие же меры приняли в авиагавани Нижнекамска. По словам Кореняко, это было сделано для обеспечения безопасности.

Ночью 15 марта также вводились ограничения на работу аэропортов Волгограда и Саратова. Авиагавани не принимали и не отправляли рейсы. Спустя время ограничения сняли.