18 марта, 16:57Транспорт
Во Внуково прокомментировали инцидент с чисткой крыла самолета конусом
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Человек в спецодежде, который использовал оградительный конус для чистки крыла самолета от наледи, не является сотрудником столичного аэропорта Внуково. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе авиагавани.
Соответствующее видео с неизвестным мужчиной ранее появилось в телеграм-каналах.
Комментируя кадры, во Внуково заявили, что выяснить обстоятельства получится только после обращения в авиакомпанию, которой и принадлежит воздушное судно.
Еще один инцидент ранее произошел с самолетом авиакомпании Air India. Лайнер развернули после 10 часов полета из-за засорившихся туалетов.
Борт направлялся из США в Индию, он должен был приземлиться там через 14 часов, однако спустя 10 часов выяснилось, что из 12 уборных работает только одна – в бизнес-классе. Из-за этого и было принято решение вернуться в США. Эксперты отметили, что этот случай свидетельствует о проблемах в обслуживании.
Пассажиры застряли во Внуково в ожидании рейса в Ереван