Во Внуково прокомментировали инцидент с чисткой крыла самолета конусом

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Человек в спецодежде, который использовал оградительный конус для чистки крыла самолета от наледи, не является сотрудником столичного аэропорта Внуково. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе авиагавани.

Соответствующее видео с неизвестным мужчиной ранее появилось в телеграм-каналах.

Комментируя кадры, во Внуково заявили, что выяснить обстоятельства получится только после обращения в авиакомпанию, которой и принадлежит воздушное судно.

Еще один инцидент ранее произошел с самолетом авиакомпании Air India. Лайнер развернули после 10 часов полета из-за засорившихся туалетов.

Борт направлялся из США в Индию, он должен был приземлиться там через 14 часов, однако спустя 10 часов выяснилось, что из 12 уборных работает только одна – в бизнес-классе. Из-за этого и было принято решение вернуться в США. Эксперты отметили, что этот случай свидетельствует о проблемах в обслуживании.

