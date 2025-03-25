Депутат Шайхутдинов: идею "периода охлаждения" для возврата билетов нужно доработать

Фото: depositphotos/d.travnikov

Предложение о введении "периода охлаждения" для бесплатного возврата или переоформления билетов на поезда и самолеты необходимо проработать, считает первый зампред комитета Госдумы по транспорту Рифат Шайхутдинов.

Инициативу выдвинул Союз пассажиров. Согласно предложению, у пассажиров в том числе появится возможность исправить неточности в данных, дате или маршруте своей поездки в течение нескольких дней или даже часов после покупки билета.

По мнению Шайхутдинова, идея проработана слабо и не обеспечивает защиту от возможных злоупотреблений со стороны перекупщиков, что может привести к увеличению стоимости билетов. Это в свою очередь потребует от перевозчиков дополнительных инвестиций в улучшение программных решений.

Депутат акцентировал внимание на том, что билет продается по документу, что как раз минимизирует ошибки, на которые, как и на возможность их исправления в "период охлаждения", указывает в своем обращении Союз пассажиров.

"Да и пассажиры относятся серьезно к поездке, при покупке билета много раз подумают и взвесят все "за" и "против". Более серьезно можно будет отнестись к этой инициативе, внимательно ее изучив, когда инициатива поступит в Госдуму", – добавил парламентарий в беседе с Агентством "Москва".

Инициативу не оценил и Минтранс РФ. По мнению представителей ведомства, это позволит недобросовестным гражданам бронировать и перепродавать билеты, создавая искусственный дефицит и ограничивая доступ к ним для других.

Более того, согласно новым правилам, пассажир сам выбирает тариф при покупке билета, напомнили в ведомстве. Процесс проверки данных при бронировании состоит из нескольких этапов, и клиент может изменить данные на любом этапе до оплаты.