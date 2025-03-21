ФПК возобновила действие тарифов для детских групповых поездок

Фото: 123//romrodinka

Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") решила возобновить действие специальных тарифов на поездки организованных детских групп, сообщила пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что обновленные условия будут распространяться на поездки как в плацкартных, так и в купейных вагонах.

"Если в составе поезда будет отсутствовать необходимое количество плацкартных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами, детям, которые путешествуют в составах плановых организованных групп, будут предоставлены купейные вагоны. При этом стоимость билетов в них будет отличаться незначительно (разница в цене составит около 10%)", – указали в компании.

При этом перевозки организованных детских групп осуществляют и регулярные поезда дальнего следования, и специальные так называемые детские составы. Их формируют из современных вагонов, в которых есть все необходимое.

Кроме того, во всех поездах, которые используются для детских перевозок, имеются вагоны-рестораны. Питание в них осуществляется по специальному меню, которое было согласовано Роспотребнадзором.

Также за пассажирскими поездами, внутри которых путешествуют группы детей, действует особый диспетчерский контроль. Он подразумевает, что на вокзалах обеспечивается наиболее удобная посадка/высадка, а также кратчайший маршрут прохода детей в залы ожидания и к автомобильному транспорту.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена установить для детей в возрасте от 10 до 18 лет круглогодичную скидку на проезд в поездах дальнего следования. Она будет предоставляться независимо от формы обучения и без предъявления справки из образовательной организации.

