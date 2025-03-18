Минтранс внес в проект правил для турпоездов право на ошибки в билетах

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Минтранс РФ внес в проект правил для турпоездов право на две ошибки в билете. Соответствующий документ опубликован на сайте федерального портала проектов и нормативных правовых актов.

Ранее отдельных правил для турпоездов не было, при этом несколько ошибок в билетах допускались в правилах для составов дальнего следования. Нововведение вступит в силу 1 сентября этого года.

Согласно документу, пассажир сможет попасть на поезд при наличии ошибки в фамилии, имени, отчестве, серии и номере паспорта, а также при перестановке местами соседних цифр и букв, лишних или пропущенных символах.

Ранее в России ввели скидку в размере 50% от взрослого тарифа для детей от 10 до 18 лет на билеты в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении.

Как объяснили в ФАС, скидка будет предоставляться независимо от формы обучения и без предъявления справки из образовательной организации. При посадке необходимо будет показать документ, удостоверяющий личность, – паспорт или свидетельство о рождении.

