РЖД на фоне планов по биометрии напомнили о необходимости иметь паспорт для поездок

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Российские железные дороги (РЖД) планируют внедрить посадку по биометрии, однако для совершения поездок пассажирам все равно необходимо иметь при себе паспорт. Об этом рассказал замгендиректора компании Евгений Чаркин.

Кабмин России разрешил использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования с 1 сентября. Идентификация и аутентификация пассажиров будет допускаться с использованием федеральной государственной информационной системы ЕСИА.

Чаркин подчеркнул, что в случае запуска этого сервиса посадка в поезд по биометрии будет исключительно дополнительной услугой.

"Удобство действительно очень важно. То есть мы должны убедиться, что на всей сети железных дорог это быстрее, удобнее и безопаснее", – цитирует Чаркина РИА Новости.

Замглавы РЖД отметил важность принятого государством шага в рамках дополнительных удобств и возможностей для граждан. Он уточнил, что компания в качестве поддержки инициативы уже начала проводить тестирование системы биометрии.

Однако для ее реализации потребуется пройти определенный путь, в том числе разработать нормативные акты и обеспечить безопасность. Это очень серьезный вопрос, так как он касается защиты персональных данных и удобства пользователей, подчеркнул Чаркин.

"Для нас важно, чтобы пассажиру было максимально комфортно садиться в поезд и не тратить на это свое время", – добавил замглавы компании.

Особенно это касается промежуточных остановок, где посадка на поезд занимает всего лишь несколько минут, добавил замглавы РЖД. Поэтому, подытожил он, крайне важно, чтобы технология посадки была максимально удобной для пассажиров.

Вместе с тем он напомнил, что постановление правительства дает право на эту услугу в случае, если у перевозчика есть техническая возможность. РЖД имеют такие технологии, но хотят исключить все риски с точки зрения информационной безопасности, повторил Чаркин.

"Мы с точки зрения технической возможности, безусловно, тестируем и будем тестировать. То есть мы постоянно проводим анализ того, как сделать посадку и клиентский путь нашего пассажира проще и удобнее", – заявил он.

Замглавы РЖД рассказал, что компания проводила анализ работы технологии, в том числе с точки зрения скорости и технической возможности, поскольку такая функция требует устойчивой бесперебойной связи. Чаркин пояснил, это предполагает совместную работу с операторами мобильной и спутниковой связи, упомянув соглашение с "Бюро 1440".

Ранее стало известно, что платежный сервис с биометрией заработает на всех турникетах в столичном метрополитене до конца 2025 года. Для расширения технологии и поддержки высокой скорости работы в вестибюлях станций появится дополнительное оборудование отечественного производства.

При оплате по биометрии пассажирам не понадобятся карты, телефоны или наличные деньги. Кроме того, такой способ предполагает самые низкие тарифы на проезд.

