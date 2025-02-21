21 февраля, 21:38Транспорт
В РФ разрешили применять биометрию для посадки на поезд с 1 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Биометрию начнут применять при покупке билета и для посадки на поезда дальнего следования с 1 сентября, если у перевозчика будет такая техническая возможность. Кабмин РФ выпустил соответствующее постановление, передает ТАСС.
При оформлении билета на поезд будет допускаться идентификация и аутентификация пассажира с использованием федеральной государственной информационной системы ЕСИА.
Между тем платежный сервис с биометрией заработает на всех турникетах в столичном метрополитене до конца 2025 года. Для расширения технологии и поддержки высокой скорости работы в вестибюлях станций появится дополнительное оборудование отечественного производства.
При оплате по биометрии пассажирам не понадобятся карты, телефоны или наличные деньги. Кроме того, такой способ предполагает самые низкие тарифы на проезд.
Москвичам рассказали об оплате проезда в транспорте по биометрии