В РФ разрешили применять биометрию для посадки на поезд с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Биометрию начнут применять при покупке билета и для посадки на поезда дальнего следования с 1 сентября, если у перевозчика будет такая техническая возможность. Кабмин РФ выпустил соответствующее постановление, передает ТАСС.

При оформлении билета на поезд будет допускаться идентификация и аутентификация пассажира с использованием федеральной государственной информационной системы ЕСИА.

Между тем платежный сервис с биометрией заработает на всех турникетах в столичном метрополитене до конца 2025 года. Для расширения технологии и поддержки высокой скорости работы в вестибюлях станций появится дополнительное оборудование отечественного производства.

При оплате по биометрии пассажирам не понадобятся карты, телефоны или наличные деньги. Кроме того, такой способ предполагает самые низкие тарифы на проезд.

