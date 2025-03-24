Минтранс не поддержал "период охлаждения" при покупке невозвратных билетов

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Минтранс РФ не поддержал введение "периода охлаждения" при покупке невозвратных билетов, оформленных по железнодорожным маршрутам дальнего следования или на самолеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению министерства, такой период поможет недобросовестным гражданам бронировать проездные документы, а затем перепродавать их. При этом такие люди смогут оформить несколько авиабилетов и занимать места в личных интересах, создавая искусственный дефицит и минимизируя доступ к билетам для других граждан.

"В связи с этим Минтранс России считает нецелесообразным введение "периода охлаждения" для проездных документов, оформленных по "невозвратному" тарифу", – уточнили в ведомстве.

Более того, отметили в Минтрансе, в соответствии с новыми правилами пассажир, который приобретает билет, сам определяет, по какому тарифу будут оформлены его проездные документы. Процесс проверки информации, указанной при бронировании, проходит в несколько шагов, и клиент может вносить изменения в свои данные на любом этапе до оплаты.

До списания оплаты за билет клиент подтверждает, что он ознакомился с правилами оформления заказа, его оплаты, внесения изменений и возврата неиспользованного проездного документа, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, пассажир может отказаться от заказа до его оплаты, если его не устроят параметры поездки.

В ситуации, когда пассажиру необходимо внести правки в оформленный авиабилет, он имеет право изменить условия договора воздушной перевозки по согласованию с перевозчиком. Также гражданина допустят в поезд, если в его билете не более одной ошибки в фамилии, имени или отчестве и не более одной ошибки в серии или номере удостоверяющего личность документа, подытожили в Минтрансе.

Ранее Союз пассажиров выдвинул предложение о вводе "периода охлаждения", в рамках которого граждане смогут бесплатно отменить или переоформить билет, купленный на поезд или самолет. Согласно инициативе, пассажиры смогут исправить неточности в данных, дате или маршруте своей поездки в течение нескольких дней или даже часов после покупки билета.

Минтранс отправлял проект на рассмотрение в РЖД и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). В то же время эксперты обращали внимание на риски инициативы. По их словам, перекупщики могут воспользоваться ситуацией и начать массово возвращать билеты за несколько дней до вылета, что может привести к повышению стоимости билетов для всех пассажиров.