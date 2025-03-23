В аэропортах Волгограда и Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные в аэропортах Волгограда и Саратова были сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

"В аэропортах Волгоград (Гумрак) и Саратов (Гагарин) в 06:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – написал он.

Кореняко уточнил, что за время ограничений на запасной аэродром был отправлен один самолет, совершавший рейс в Волгоград.

Временные ограничения были введены ранее этой ночью.

До этого аналогичные ограничения в аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода и Казани ввели рано утром 19 марта. В период их действия на запасные аэродромы перенаправили два самолета. Первый летел в Казань, второй – в Нижний Новгород. Спустя время ограничения в казанском и нижегородском аэропортах сняли.