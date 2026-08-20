Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов временно введены в столичном аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.

Также ограничения были введены в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Авиагавани принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

В Росавиации подчеркнули, что введение таких мер связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.