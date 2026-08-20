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Минпросвещения РФ: школьная форма должна оставаться удобной и эстетичной

В Минпросвещения РФ назвали требования к школьной форме

Фото: depositphotos/davit85

Российские школы вправе самостоятельно определять требования к внешнему виду учеников. При этом форма должна оставаться удобной, эстетичной и носить светский характер, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ученый секретарь Института развития, здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская.

Она пояснила, что национальный стандарт задает лишь общие технические и стилистические ориентиры, но не подменяет локальные акты образовательных учреждений. На основе ГОСТа и с учетом мнения участников образовательного процесса каждая школа утверждает собственные требования – например, к цветовой гамме, составу комплекта и допустимым аксессуарам.

Адамовская также рекомендовала при покупке формы обращать внимание на маркировку: этикетка должна содержать сведения о производителе, составе ткани и рекомендации по уходу. По ее словам, предпочтение стоит отдавать вещам, которые легко стираются при температуре 30–40 градусов и не требуют сложной глажки.

Эксперт подчеркнула, что гарантией безопасности одежды для здоровья ребенка служит наличие декларации о соответствии или сертификата соответствия – продавец обязан предъявить эти документы по первому требованию покупателя. Качественная форма из натуральных материалов, добавила она, напрямую влияет на здоровье и эмоциональный комфорт школьников.

Ранее Минпросвещения РФ определило продолжительность нового учебного года. Занятия начнутся 1 сентября 2026 года и завершатся не ранее 26 мая 2027-года. При этом образовательные учреждения самостоятельно утверждают сроки учебы на основе федерального календарного учебного графика.

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