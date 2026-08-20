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Президент США Дональд Трамп объявил о начале беспрецедентной экономической войны и изоляции Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что нынешняя операция станет самой сокрушительной экономической кампанией, которая когда-либо проводилась против какой-либо страны. Он отметил, что ранее предоставлял Ирану больше возможностей для заключения соглашения, чем кто-либо другой. Однако Тегеран, по его словам, не сумел ими воспользоваться.

Трамп также предупредил, что любые государства, чьи финансовые учреждения, предприятия, аэропорты или государственные структуры окажут поддержку Ирану, сами столкнутся с серьезными экономическими последствиями со стороны Соединенных Штатов.

Ранее американский лидер допустил возможность введения дополнительных санкций против Ирана. По его словам, у США есть возможность применить очень жесткие санкции в отношении Ирана. Но окончательное решение будет зависеть от дальнейшего развития событий.