23 БПЛА сбили силы ПВО над двумя регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны были сбиты 23 украинских дрона, вторгшихся на территории двух российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Из них 19 обнаружили в воздушном пространстве Курской области и еще четыре были уничтожены над Белгородской областью.

Накануне, 7 апреля, четыре человека пострадали в ДНР в результате атаки ВСУ. Вражеский беспилотник ударил по машине мирных граждан, из-за чего ранены оказались два гражданина.

Остальные пострадали после сбросов взрывных устройств с беспилотников в Новогродовке Красноармейского муниципального округа и в Курахово. Всем оказали медпомощь.

Кроме того, еще 15 человек получили ранения из-за атаки площади Победы в центре Горловки дронов ВСУ. Тогда БПЛА упал на автобус, в котором находились мирные жители.