Беспилотная опасность объявлена на территории Ставропольского края

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Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Он призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями, а также в случае необходимости обращаться за помощью по телефону 112.

Аналогичная угроза продолжает действовать на территории Таганрога. В городе также работают средства противовоздушной обороны, горожан призвали укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Вечером 8 апреля вражеские беспилотники были уничтожены сразу над несколькими регионами России. БПЛА противника сбили в Воронежской, Пензенской, Ростовской областях, над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.