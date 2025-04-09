02:11Происшествия
Беспилотная опасность объявлена на территории Ставропольского края
Фото: 123RF/escapejaaj
Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
Он призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями, а также в случае необходимости обращаться за помощью по телефону 112.
Аналогичная угроза продолжает действовать на территории Таганрога. В городе также работают средства противовоздушной обороны, горожан призвали укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Вечером 8 апреля вражеские беспилотники были уничтожены сразу над несколькими регионами России. БПЛА противника сбили в Воронежской, Пензенской, Ростовской областях, над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
ВСУ нанесли удары по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области