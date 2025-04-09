Опасность атаки БПЛА объявлена в Таганроге

Фото: Министерство обороны РФ

Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Таганроге, в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.

Местным жителям посоветовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Камбулова призвала сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.

Вечером 8 апреля два украинских дрона были уничтожены в Сердобском районе Пензенской области. В результате никто не пострадал. Кроме того, специалисты не обнаружили разрушений.

Ранее четыре человека пострадали в ДНР в результате атаки ВСУ. В центре Горловки украинский дрон ударил по машине мирных граждан, в результате чего пострадали два человека. Кроме того, в Новогродовке и в Курахово из-за сбросов взрывчатых устройств с беспилотников получили ранения еще два жителя, включая пенсионерку.