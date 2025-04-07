Украинский БПЛА упал на железнодорожные пути в Краснодарском крае

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Украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Краснодарском крае. В результате повреждены полотно и контактная сеть, сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

По данным единой диспетчерской службы Тимашевского района, инцидент произошел между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Оперштаб уточнил, что обошлось без пострадавших и возгорания.

На месте происшествия работают сотрудники аварийной бригады РЖД. Также привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска.

В ликвидации последствий задействованы 27 человек и 7 единиц техники. На время работ поезда следуют в объезд поврежденного участка.

Всего за ночь силы ПВО РФ сбили и подавили 19 украинских беспилотников над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря. 13 беспилотников были уничтожены над морем, четыре БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края и по одному беспилотнику уничтожили над территориями Брянской области и Крыма.

