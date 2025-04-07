19 украинских БПЛА сбиты в ночь на 7 апреля над территорией РФ

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО России в ночь на 7 апреля сбили и подавили 19 украинских беспилотников над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом Минобороны сообщает в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что 13 беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края и по одному беспилотнику уничтожили над территориями Брянской области и Республики Крым.

Ранее, в ночь на 4 апреля, над российскими регионами удалось сбить 107 украинских дронов. Из них 34 уничтожены над Курской областью, еще 30 – над Орловской, 18 – над Липецкой, а еще 7 – над Калужской. Силы ПВО также сбили БПЛА, который летел на Москву.

