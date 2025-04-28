Пиротехники МЧС России уничтожили более 2 770 боеприпасов в Курской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

С августа 2024 года пиротехники МЧС России уничтожили свыше 2 770 боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Отмечается, что разминирования проводились в 122 освобожденных населенных пунктах. Спасатели обследуют жилые дома, хозпостройки, огороды и леса.

По словам командира сводного пиротехнического отряда МЧС России с позывным "Пилат", только в одном доме можно найти сотни различных боеприпасов.

"Часто в подвалах находим скрытые растяжки, в огородах – минные поля", – отметил он.

Также командир подчеркнул, что все найденные взрывоопасные предметы производились странами НАТО. В основном пиротехники обезвреживают сбросы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), fpv-дроны, ударные беспилотники, боевые части ракет, суббоеприпасы. Также отмечается, что большинство опасных находок замаскированы.

Кроме того, в МЧС рассказали, что после начала посевной особое внимание специалисты уделают разминированию сельхозугодий.

Отмечается, что эти работы в Курской области проводятся в рамках режима контртеррористической операции (КТО).

Ранее ФСБ обнаружила в посылках для участников СВО самодельные взрывные устройства. В них также были вложены георгиевские ленточки и поздравления с Днем защитника Отечества.