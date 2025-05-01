Кремль: на Пасху в РФ благодаря ОАЭ вернулись 246 пленных россиян

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

246 граждан России, которые находились в плену у Вооруженных сил Украины, вернулись на Родину в канун Пасхи, 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Обмен пленными состоялся благодаря содействию представителей ОАЭ, действия которых высоко оценил Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом страны Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Лидеры двух стран также отметили, что отношения между РФ и ОАЭ интенсивно развиваются в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Это, по их мнению, позволяет обсуждать даже самые чувствительные вопросы, затрагивающие международное пространство.

"Лидеры выразили удовлетворение достигнутым уровнем российско-эмиратских отношений, которые носят стратегический характер", – сказано в заявлении Кремля.

Кроме того, президент ОАЭ поздравил Путина и россиян с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

До этого обмен военнопленными проводился 19 марта. Тогда Россия передала 175 солдат ВСУ, получив от Украины такое же количество своих бойцов. Вместе с тем Москва также отправила Киеву 22 тяжелораненых пленных.

