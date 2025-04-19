Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия вернула 246 своих военнослужащих из украинского плена, взамен передав аналогичное количество бойцов ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, обмен произошел в результате переговорного процесса. Посреднические усилия гуманитарного характера в этом оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Причем Россия, в знак доброй воли, освободила еще 31 раненого украинского военнослужащего, взамен получив 15 раненых российских солдат, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

В настоящее время все освобожденные россияне находятся на территории Белоруссии, где получают психологическую и медпомощь. Кроме того, им позволили связаться со своими близкими, добавили в МО РФ.

После прибытия на родину всех солдат направят на прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения Минобороны России.

Предыдущий обмен военнопленными состоялся 19 марта. Тогда Россия передала 175 солдат ВСУ, получив от Украины такое же количество своих бойцов. Вместе с тем Москва также отправила Киеву 22 тяжелораненых пленных.

На следующий день самолет с российскими военными приземлился в военном аэродроме Чкаловском. Военные поблагодарили Владимира Путина за возможность вернуться на Родину и выразили благодарность Минобороны, а также всем тем, кто способствовал их возвращению.