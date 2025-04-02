Москалькова: РФ и Украина в апреле передадут по 1 500 посылок для пленных

Фото: телеграм-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"

Россия и Украина в апреле передадут по 1 500 посылок для военнопленных. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

Она напомнила, что эта акция проводится уже третий раз при поддержке Международного комитета Красного Креста. В посылки были вложены письма от родных, детские рисунки и вещи, уточнила уполномоченный по правам человека в РФ.

"Очень важно, чтобы наши ребята, попавшие в плен, ощущали связь с Родиной и были уверены, что их поддерживают, ждут и обязательно вернут", – отметила Москалькова.

19 марта Россия и Украина при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) провели обмен военнослужащими по формуле 175 на 175. По данным Минобороны РФ, в качестве жеста доброй воли Москва также передала Киеву 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

На следующий день самолет с 175 российскими военнослужащими приземлился в военном аэродроме Чкаловский. Военные поблагодарили Владимира Путина за возможность вернуться на Родину, выразили благодарность Минобороны, а также всем тем, кто способствовал их возвращению. Теперь все освобожденные будут проходить лечение и реабилитацию.

