Самолет с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Самолет, на борту которого находились 175 российских военнослужащих, возвращенных из украинского плена, приземлился на военный аэродроме Чкаловском. Кадры с их прибытием продемонстрировал телеканал "Россия 24".

Российские военнослужащие поблагодарили Владимира Путина за возможность вернуться на Родину и выразили благодарность Минобороны и всем, кто способствовал их возвращению.

Обмен военнослужащими по формуле "175 на 175" между Москвой и Киевом состоялся 19 марта. В качестве жеста доброй воли Россия также передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Объединенные Арабские Эмираты выступили посредниками при возвращении российских военных. Изначально их доставили в Белоруссию, где предоставили возможность связаться с родными. Теперь военные пройдут курс лечения и реабилитации в России.

Данный обмен был анонсирован Путиным в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись 18 марта.

