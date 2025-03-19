РФ и Украина провели обмен военными по формуле 175 на 175

Фото: министерство обороны РФ

Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле 175 на 175. Об этом сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве добавили, что в качестве жеста доброй воли Москва также передала Киеву 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

При возвращении российских военнослужащих посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Сейчас военные находятся в Белоруссии. Там им оказывается необходимая помощь, а также предоставлена возможность связаться с родными. После все освобожденные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации.



Владимир Путин анонсировал данный обмен пленными между Москвой и Киевом в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись во вторник, 18 марта. Этот звонок стал второй беседой президентов после вступления Трампа в должность.

В рамках звонка Путин также поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Как отмечал президент США после беседы с лидером России, процесс урегулирования конфликта на Украине теперь идет в полную силу и с полными последствиями. Трамп назвал переговоры хорошими и продуктивными.

Ожидается, что следующая встреча делегаций Москвы и Вашингтона состоится 23 марта в Джидде Саудовской Аравии. На них планируется проработка деталей прекращения огня на Украине.