Трамп заявил, что Путин был сильным во время телефонного разговора

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин был очень сильным во время телефонного разговора. Об этом он сообщил в беседе с изданием Washington Examiner.

"Путин был очень твердым, очень сильным, каковым он и является", – отметил Трамп.

Кроме того, он обратил внимание, что его российский коллега серьезно настроен в отношении завершения конфликта на Украине.

Разговор лидеров России и США состоялся во вторник, 18 марта. В Белом доме сообщили, что переговоры, которые продолжались больше двух часов, прошли хорошо.

В рамках звонка Путин проинформировал Трампа, что Москва и Киев 19 марта проведут обмен пленными по формуле "175 на 175 человек", и добавил, что Россия передаст Украине "в качестве жеста доброй воли" 23 тяжело раненных военнослужащих.

Кроме того, российский лидер поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал военным соответствующую команду.

Также в ходе разговора были затронуты темы нормализации российско-американских отношений.

Комментируя итоги разговора, Трамп отметил, что процесс урегулирования конфликта на Украине теперь идет в полную силу и с полными последствиями.