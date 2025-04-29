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Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно ликвидировали самолет Су-27, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вместе с тем средства ПВО уничтожили семь управляемых авиабомб JDAM американского производства и 189 беспилотников, уточнили в оборонном ведомстве.

Помимо этого, за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, были атакованы аэродромы, учебный центр государственной пограничной службы, места запуска БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее стало известно о поражении украинского пункта временной дислокации на запорожском направлении расчетом гаубицы "Мста-Б" ВС РФ. На то, чтобы подготовить орудие к выстрелу и поразить противника, у военных ушло менее минуты.

Кроме того, Вооруженные силы РФ заняли населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Контроль над селом удалось установить благодаря действиям бойцов группировки войск "Запад".