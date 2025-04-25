Расчет гаубицы "Мста-Б" ВС РФ уничтожил пункт дислокации ВСУ на запорожском направлении

Расчет гаубицы "Мста-Б" ВС РФ поразил украинский пункт временной дислокации на запорожском направлении. На то, чтобы подготовить орудие к выстрелу и поразить противника, у военных ушло менее минуты.

Кроме того, российская артиллерия нанесла удары по скоплениям сил ВСУ в Краматорске, Славянске и Часовом Яре, а также в населенных пунктах Константиновка, Щербиновка, Новая Полтавка, Лысовка, Удачное и Богатырь в ДНР.

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