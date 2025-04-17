Минцифры рассмотрит возможность отказа от хранения данных с "Госуслуг"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Минцифры России изучает вопрос отказа от хранения любых данных с портала "Госуслуги". Об этом в ходе мероприятия First Russian Data Forum рассказал глава министерства Максут Шадаев.

"У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на "Госуслугах", – цитирует его ТАСС.

Согласно изменениям в закон "О персональных данных", которые были подписаны Владимиром Путиным, с 1 июля 2025 года данные граждан России нельзя будет накапливать, хранить и обновлять в любых базах за пределами страны. Эти поправки позволили уточнить обязанности операторов связи.

Ранее в МВД рассказывали, что многофакторная аутентификация позволяет снизить вероятность взлома учетных записей даже при утечке паролей. Если пользователь загружает данные на облачный сервис, имеет смысл также зашифровать файлы перед загрузкой. Это позволит сохранить конфиденциальность даже в случае взлома "облака".

