МВД: ограничение автоматической синхронизации может защитить данные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Многофакторная аутентификация (MFA) снижает вероятность взлома учетных записей даже при утечке паролей. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что к основным угрозам безопасности облачных технологий относятся открытые базы данных, неправильно настроенные права доступа, фишинг, атаки на учетные записи, DDoS-атаки и незащищенные API. Помимо этого, безопасность информации в облачных сервисах может быть нарушена из-за злоупотребления правами доступа внутри организации.

Россиянам рекомендовали, кроме MFA, шифровать данные перед загрузкой. Даже если облачный сервис будет взломан, информация пользователя останется защищенной. Бесплатные решения: Cryptomator, VeraCrypt – файлы шифруются до загрузки.

Еще один способ защитить данные – ограничение автоматической синхронизации. В управлении не рекомендовали подключать такие сервисы ко всем устройствам без необходимости.

"Проверяйте доступ к файлам. В "Google Диске", iCloud, OneDrive можно просмотреть, кто и когда получал доступ к вашим файлам. Раз в несколько месяцев отключайте доступ сторонних приложений", – добавили в ведомстве.

Ранее в России выявили новый вредоносный майнер. Злоумышленники под видом бесплатных версий видеоигр распространяли на торрент-трекерах трояны, которые загружали на компьютер модифицированную версию майнера XMRig.

Как рассказали эксперты, с угрозой столкнулись пользователи из России, Белоруссии, Казахстана, Бразилии и Германии.