Депутат ГД Немкин: Google планирует разрешить фингерпринтинг рекламодателям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Google намерен разрешить рекламодателям пользоваться фингерпринтингом. Таким образом компания продолжит усиливать контроль над пользователями, рассказал в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Фингерпринтинг представляет собой технологию, способную идентифицировать устройства пользователей через анализ их программного и аппаратного обеспечения. Предполагается, что этот метод сможет заменить сторонние cookie-файлы для отслеживания активности в интернете, пояснил Немкин.

Депутат также обратил внимание на позицию британского регулятора ICO, представители которого указывали, что фингерпринтинг фактически лишает пользователей возможности держать под контролем обработку собственных данных. Кроме того, он напомнил, что в адрес Google неоднократно звучали обвинения в незаконном сборе данных и применение данной технологии может стать очередным инструментом в маркетинговых стратегиях, целью которой является максимизация прибыли, а не защита интересов пользователей, подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание, что некоторое время назад Google предупреждал о рисках, связанных с этой технологией. Представители компании обращали внимание, что она оказывает негативное влияние на прозрачности и пользовательский выбор.

"Тем не менее компания изменила свою позицию, несмотря на многочисленную критику за нарушение конфиденциальности. Например, против корпорации ранее был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что Google отслеживал поведение пользователей в режиме "инкогнито" браузера Chrome", – резюмировал он.

Между тем задолженность корпорации Google перед 17 российскими телеканалами в связи с блокировкой их аккаунтов на видеохостинге YouTube составила более 1,8 дуодециллиона. Для снижения суммы штрафа корпорация должна будет восстановить все удаленные аккаунты и начать соблюдать цифровое право России.