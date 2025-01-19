Депутат Немкин предупредили о риске потери данных в Gmail

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Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин назвал высоким риск потери данных в Gmail. Он призвал граждан переходить на российские аналоги, сообщает РИА Новости.

Немкин отметил, что количество россиян, продолжающих пользоваться сервисами Google, постепенно снижается, но все еще велико. Граждане продолжают там хранить данные, в том числе в Gmail, уточнил депутат, что является небезопасным.

"Многие по-прежнему хранят там важные данные, несмотря на проблемы со входом и двухфакторной аутентификацией, которые уже сейчас фиксируются в России. Это по факту развязывает руки мошенникам и делает Gmail крайне небезопасным для хранения любой конфиденциальной информации", – пояснил Немкин.

Альтернативой он назвал отечественные сервисы, которые сегодня активно развиваются. По словам депутата, они обеспечивают стабильность работы на территории России, а также дополнительные меры защиты данных.

Для обеспечения безопасности Немкин также рекомендовал обновлять пароли, использовать надежные способы аутентификации и резервное копирование информации.

Тем временем количество обращений к поисковику Google в мире снизилось впервые за 9 лет. Еще в октябре 2024 года доля поиска упала до 89,34%, а в декабре – до 89,73%. В начале прошлого года к Google обращались 27,3% россиян, а уже в конце – чуть больше 24%.