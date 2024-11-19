Bloomberg: Минюст США хочет обязать Google продать браузер Chrome

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Министерство юстиции США решило потребовать у суда продажу браузера Chrome от корпорации Alphabet, владеющей Google. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, представители прокуратуры также намерены попросить у судьи Федерального суда округа Колумбия Амита Мехта установить требования к лицензированию данных.

В материале отметили, что Минюст хочет продажи браузера из-за того, что он представляет один из основных путей доступа к поисковику Google. Между тем доля Chrome на рынке США составляет 61%.

В августе этого года суд в Вашингтоне вынес решение, что корпорация Google намеренно нарушила действующий в США антимонопольный закон. По мнению судьи, корпорация в том числе договаривалась с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах. Подобные договоры существенно усложнили другим интернет-поисковикам конкуренцию с Google.

Суд также обвинил Google в значительном завышении цен на рекламу, которая размещается в поисковой выдаче.