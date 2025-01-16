Количество запросов в Google в мире снизилось впервые за 9 лет

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Количество обращений к поисковику Google в мире снизилось впервые за 9 лет, сообщает портал Statcounter.

Еще в октябре 2024 года доля поиска упала до 89,34%, а в декабре – до 89,73%. В начале прошлого года к Google обращались 27,3% россиян, а уже в конце – чуть больше 24%.

По данным портала, почти десятилетие американский поисковик был лидером по запросам в мире, а количество запросов в нем всегда превышало 90%. Потерянный Google трафик распределился между страницами Bing, "Яндекс" и Yahoo.

Между тем столичный суд назначил корпорации Google штраф в размере более 8 миллиардов рублей.

Российские суды неоднократно признавали корпорацию виновной в административных правонарушениях за неисполнение российских законов. В ноябре 2024 года Таганский районный суд Москвы в один день дважды назначил Google по 3,8 миллиона рублей штрафов из-за неудаления запрещенного контента.

Также судебные органы рассматривают дело о блокировке аккаунтов российских телеканалов на видеохостинге YouTube. На момент конца октября 2024 года общая сумма требований 17 ТВ-каналов к корпорации достигла двух ундециллионов рублей (число с 36 нулями).