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31 марта, 13:14

Технологии

Оператор "МегаФон" опроверг сообщения об утечке данных

Фото: depositphotos/DragonImages

Оператор связи "МегаФон" опроверг информацию об утечке данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

"Никакой утечки данных из периметра компаний "МегаФона" не было и нет", – уточнил оператор.

Ранее один из телеграм-каналов распространил часть текстового файла с информацией, предположительно, о сотрудниках "МегаФона". Данные были актуальны на сентябрь прошлого года.

В России ужесточили требования к обработке персональных данных россиян, указывали в аппарате вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. С 1 июля 2025 года сведения о российских гражданах нельзя будет накапливать, хранить и обновлять в любых базах за пределами страны.

Такие нормы включили в новый закон, подписанный Владимиром Путиным. В том числе корректировки внесли в закон "О персональных данных".

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