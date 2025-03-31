Оператор "МегаФон" опроверг сообщения об утечке данных

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Оператор связи "МегаФон" опроверг информацию об утечке данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

"Никакой утечки данных из периметра компаний "МегаФона" не было и нет", – уточнил оператор.

Ранее один из телеграм-каналов распространил часть текстового файла с информацией, предположительно, о сотрудниках "МегаФона". Данные были актуальны на сентябрь прошлого года.

В России ужесточили требования к обработке персональных данных россиян, указывали в аппарате вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. С 1 июля 2025 года сведения о российских гражданах нельзя будет накапливать, хранить и обновлять в любых базах за пределами страны.

Такие нормы включили в новый закон, подписанный Владимиром Путиным. В том числе корректировки внесли в закон "О персональных данных".