На портале "Госуслуги" могут добавить функцию подачи заявлений в полицию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Минцифры планируют обсудить с МВД введение функции подачи заявлений в полицию через "Госуслуги". Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе First Russian Data Forum.

По словам Шадаева, которые приводит ТАСС, данная мера может быть включена во второй пакет поправок к законодательству о противодействии кибермошенничеству.

Ранее Минцифры анонсировало планы по разработке системы, которая позволит работодателям проверять достоверность информации, указанной соискателями в резюме. Кейс планируется запустить в этом году.

Как уточнил Шадаев, это упростит найм и проверку данных кандидатов. Он уверен, что подтвердить опыт, стаж и образование должно быть просто.