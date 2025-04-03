Разделы "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при подозрении на мошенничество

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Несколько разделов портала "Госуслуги" будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников. В частности, под ограничения подпадут "доходы и налоги", "работа и пенсия", а также "льготы и выплаты", сообщает пресс-служба Минцифры России.

"Мы заботимся о безопасности учетных записей "Госуслуг" и постоянно совершенствуем их защиту. <...> Если <...> учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения", – отметили в ведомстве.

По истечении 72 часов доступ будет разблокирован. Однако, если он необходим раньше, Минцифры рекомендует гражданам лично обратиться в центр обслуживания, имея при себе паспорт и СНИЛС.

Вместе с тем в ведомстве напомнили об ограничении возможности входа с помощью "Госуслуг" на чувствительные ресурсы при подозрении на взлом аккаунта. Например, нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций и активировать мобильное приложение "Госключ".

В Минцифры указали, что никому нельзя сообщать логин, пароль и сведения о втором факторе защиты, например код из СМС.

Данная мера была принята по поручению Владимира Путина. Президент предложил блокировать запись на портале "Госуслуги" при одновременном изменении двух и более параметров для идентификации пользователя.

В рамках еще одного способа борьбы с мошенничеством на "Госуслугах" заработал сервис "Сим-карты", при помощи которого пользователи могут увидеть, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на одного человека. Благодаря ему россияне могут проверить свои договоры с операторами связи и убедиться, что на их имя не зарегистрированы "серые" сим-карты.

