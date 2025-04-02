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02 апреля, 09:45

Безопасность

Роскомнадзор предупредил о звонках мошенников с сообщением о взломе "Госуслуг"

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гренщиков

Мошенники начали звонить от лица сотрудников Роскомнадзора, сообщая якобы о взломе личного кабинета "Госуслуг". Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

"В Справочно-информационный центр Роскомнадзора поступает множество звонков и писем от граждан, которые сообщают о подозрительных звонках, поступающих от неизвестных лиц", – говорится в сообщении.

Как уточнили в РКН, мошенники требуют номер СНИЛС для разблокировки. При этом звонки поступают с номеров через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Россиянам напомнили, что госорганы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные.

Ранее сообщалось, что мошенники начали представляться сотрудниками "жилищной инспекции" и вымогать у россиян деньги. Злоумышленники звонят владельцам квартир и во время разговора спрашивают, сколько домашних животных у них проживает. Если количество превышает "новую норму", то начинаются угрозы, предупредили в Роскачестве.

Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества

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