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29 марта, 12:04

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Роскачество: мошенники угрожают россиянам изъятием домашних животных

Мошенники начали угрожать россиянам изъятием домашних животных

Фото: 123RF/supaleka

Мошенники начали представляться сотрудниками "жилищной инспекции" и вымогать у россиян деньги, угрожая изъятием домашних животных из-за превышения "лимита", сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Злоумышленники звонят владельцам квартир и в ходе беседы уточняют, сколько домашних животных там проживает.

"Если оказывается, что количество питомцев превышает "новую норму", то в ход идут угрозы. При этом цифра выбирается наугад или основывается на ложной информации", – отметили в ведомстве.

Зачастую злоумышленники убеждают перевести средства немедленно. Они аргументируют это необходимостью "оформить разрешение" на определенное количество домашних животных в квартире.

Кроме того, мошенники начали использовать новую схему, связанную с домовыми чатами. Аферисты, притворяясь жильцами, предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель.

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