МВД: мошенники начали похищать деньги пенсионеров, заявляя о взломе на "Госуслугах"

28 марта, 05:23Безопасность
Фото: 123RF/korobova1985
Телефонные мошенники начали похищать деньги пожилых людей под видом работников Пенсионного фонда, которые сообщают о якобы взломе аккаунта на портале "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УБК МВД России.
Как сообщили в ведомстве, пенсионеру может позвонить неизвестный и представиться работником Пенсионного фонда, назвав при этом все персональные данные гражданина – имя, адрес и прочее. После этого злоумышленник заявляет о якобы взломе или блокировке аккаунта пожилого человека на "Госуслугах".
Для восстановления доступа к странице мошенники предлагают обратиться в техподдержку, предоставляя номер телефона. Затем уже другой аферист от имени техслужбы заявляет, что данные аккаунта якобы пытались получить мошенники, в связи с чем необходимо обратиться в полицию.
Вскоре после этого с пенсионером связывается лжеполицейский, который предлагает перевести средства на их якобы безопасный счет. В МВД призвали граждан к бдительности и осторожности в связи с новой мошеннической активностью.
В МВД также предупреждали о еще одной схеме мошенников, связанной с домовыми чатами. Аферисты, притворяясь жильцами, предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель. Объявления злоумышленники публикуют либо в домовых, либо в районных чатах.
Ранее сотрудники МВД совместно с правоохранителями Саратовской, Тульской и Ульяновской областей задержали хакеров, которые распространяли вредоносное программное обеспечение (ПО) и причастны к свыше 300 киберпреступлениям.
"Московский патруль": телефонные мошенники начали похищать детей