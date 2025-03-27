МВД задержало причастных к 300 киберпреступлениям хакеров

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники МВД РФ совместно с правоохранителями Саратовской, Тульской и Ульяновской областей задержали хакеров, которые распространяли вредоносное программное обеспечение (ПО) и причастны к свыше 300 киберпреступлениям. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк в телеграм-канале.

Она уточнила, что в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации подозреваются три жителя Саратова. По предварительным данным, они разработали вредоносное ПО "Мамонт", которое распространяли среди пользователей мессенджера Telegram под видом файлов с мобильными приложениями и видеороликами.

"После заражения устройства сообщники получали возможность с помощью услуги смс-банкинга переводить деньги с банковских карт потерпевших. Средства зачислялись на подконтрольные абонентские номера операторов сотовой связи и электронные кошельки", – добавила Волк.

В процессе обысков у подозреваемых изъяли управляющий сервер, компьютерную технику, информационные носители, средства коммуникации, банковские карты и другие предметы, которые могут служить доказательствами.

Следователь УМВД России по Саратову возбудил в отношении подозреваемых уголовные дела по статьям 159.6 и 272 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации", "Неправомерный доступ к компьютерной информации"). Кроме того, им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Средства, задействованные в мошеннической схеме, были заблокированы.

Правоохранители продолжают устанавливать эпизоды преступной деятельности фигурантов и их соучастников. Вместе с тем представитель ведомства призвала россиян использовать антивирус и с осторожностью относиться к файлам, которые были получены из ненадежных источников.

Ранее мошенники начали использовать новую схему, связанную с домовыми чатами. Аферисты, притворяясь жильцами, предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель, предупредили в МВД. По данным ведомства, объявления злоумышленники публикуют либо в домовых, либо в районных чатах.

Перед встречей фальшивый сосед извиняется и говорит, что технику можно забрать только с курьером. Чтобы оформить доставку, он предлагает перейти по ссылке. Через нее на телефон пользователя может быть установлено вредоносное ПО, которое способно украсть личные данные человека.