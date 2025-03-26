Телефонные мошенники инсценировали похищение девочки в ТиНАО для получения выкупа

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Пропавшая в ТиНАО 15-летняя школьница стала жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По словам матери, 20 марта ее дочь сообщила о взломе мошенниками портала государственных услуг. Злоумышленники, представившись сотрудниками службы доставки, выведали у нее код доступа, рассказала школьница.

"Они восстановили доступ к "Госуслугам". Но девочка нервничала, женщина поговорила с ребенком и попыталась успокоить дочь", – добавили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что 24 марта женщина ушла на работу, но днем не смогла дозвониться до дочери, а уже вечером выяснила – школьницы не было дома. В квартире остался выключенный телефон девочки, при этом пропали драгоценности и часы. Позже неизвестные стали требовать выкуп в размере 100 тысяч долларов, а потом удвоили сумму из-за попыток розыска ребенка.

По версии надзорного ведомства, мошенники заставили девочку выключить мобильный телефон и передать ценные вещи неизвестной девушке под предлогом декларирования.

Поэтому в прокуратуре призвали всех родителей поговорить со своими детьми и объяснить им, что о любых подозрительных звонках и просьбах нужно сообщать родителям. Кроме того, ребенок должен знать и другие правила финансовой безопасности.

"Настоящие сотрудники правоохранительных и государственных органов никогда не будут требовать от него: не отвечать на звонки родителей, не рассказывать им ничего, тайно менять место жительства или местонахождение, в том числе уезжать в другие города, проводить "онлайн-обыски", присылать фото квартиры, передавать имущество курьерам", – перечислили в надзорном ведомстве.

Также стоит объяснить детям, что нельзя сообщать незнакомцам никакой персональной информации о себе или о родственниках, включая финансовое положение, данные о деньгах и ценностях, а также коды из СМС.

О пропаже девочки стало известно 25 марта. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В тот же день полицейские смогли найти пропавшую в квартире одного из домов на Профсоюзной улице.