Правоохранители нашли пропавшую 15-летнюю девочку в квартире в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Полицейские нашли пропавшую 15-летнюю девочку в квартире в ТиНАО, заявила в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, правоохранителями был организован комплекс поисковых мероприятий. Вместе с волонтерами полицейские изучили возможные маршруты движения девочки.

"В результате несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве в квартире одного из домов на Профсоюзной улице. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает", – добавила Волк.

В свою очередь, в столичном управлении СК заявили, что девочку доставят в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств случившегося.

О пропаже девочки стало известно 25 марта. По факту произошедшего следствие завело уголовное дело о возможном похищении ребенка после телефонного разговора с мошенниками.