Возбуждено дело по факту пропажи ребенка после общения с мошенниками в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили дело по факту возможного похищения ребенка после того, как несовершеннолетняя поговорила с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

В ведомстве рассказали, что 25 марта женщина написала заявление о пропаже и возможном похищении ее 15-летней дочери. По предварительным данным, накануне ребенок в неизвестном направлении ушел из дома, который находится на улице Черемушки в ТиНАО, после разговора с телефонными мошенниками.

Сейчас следователи проводят мероприятия, которые позволят определить местонахождение пропавшей девочки и выявить все обстоятельства ее исчезновения.

Ранее в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело из-за возможного похищения 15-летней девочки из Ачинска. Следователи рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе украинский след и инсценировку похищения.

Однако спустя время девочку нашли в квартире одного из домов в городе Назарово. Школьница, которая записала родителям видеосообщение о своем похищении, заявила, что действовала по указу телефонных мошенников, так как последние угрожали ей физической расправой.

