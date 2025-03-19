Следователи нашли пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьницу

Фото: телеграм-канал Baza

Школьницу, пропавшую в Ачинске Красноярского края, нашли в городе Назарово. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК России.

Девочка была обнаружена в квартире одного из домов Назарова. Угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней нет, отметили в ведомстве.

В ближайшее время школьница будет доставлена в следственный отдел для необходимых следственных действий и установления обстоятельств произошедшего.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с возможным похищением 15-летней жительницы Ачинска. По данным следствия, 18 марта школьница ушла из дома, а через два часа на телефон ее отца пришло видео от неизвестного, на котором дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для ее освобождения. При этом девочка извиняется перед некими мужчинами за обман на 300 тысяч рублей "под предлогом бронежилета".

Поисками девочки занимались более 150 полицейских. Также привлекались волонтеры. Следователи рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе украинский след и инсценировку похищения.

В свою очередь, в региональном управлении СК РФ полагали, что школьница могла сама записать видеообращение о своем похищении с целью получения денег от своих родителей. Следователи осмотрели место на кладбище, где, предположительно, снималось видеообращение, и обнаружили следы ее обуви.

Кроме того, были допрошены водители такси, которые возили девочку. Один из них рассказал, что привез школьницу в гостиницу в городе Назарово.