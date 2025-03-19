СК: пропавшая в Ачинске школьница могла сама записать видео о своем похищении

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Пропавшая в Ачинске Красноярского края школьница, вероятно, сама записала видеообращение о своем похищении с целью получения денег от своих родителей. Такую версию выдвинули в региональном следственном управлении СК РФ после опроса таксиста и осмотра места, где было записано видео, передает РИА Новости.

Сообщается, что следователи осмотрели место на кладбище, где, предположительно, снималось видеообращение 15-летней девочки – там обнаружили следы ее обуви.

Кроме того, был установлен и допрошен водитель такси, который привез школьницу на кладбище. По его словам, она села в автомобиль одна около жилого дома в Ачинске, а во время поездки не пользовалась телефоном и наушниками.

"Исходя из полученных данных, следствие пришло к выводу, что несовершеннолетняя самостоятельно изготовила видеозапись и находилась в момент записи на кладбище одна", – сказали в СУ СК.

Тем временем в прокуратуре Красноярского края сообщили ТАСС, что школьница заказывала еще одну машину такси. Как рассказал водитель, он привез ее в гостиницу в городе Назарово. В настоящее время туда направляются следователи.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с возможным похищением 15-летней жительницы Ачинска.

По данным следствия, 18 марта школьница ушла из дома, а через два часа на телефон ее отца пришло видео от неизвестного, на котором дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для ее освобождения. При этом девочка извиняется перед некими мужчинами за обман на 300 тысяч рублей "под предлогом бронежилета".

В поисках девушки задействованы более 150 полицейских, передавали СМИ со ссылкой на ГУ МВД по Красноярскому краю. Среди них есть наиболее опытные сотрудники краевого управления уголовного розыска. Кроме того, к поискам привлечены волонтеры.

В региональном следственном управлении рассказали, что пропавшая школьница не имела конфликтов. Девочка везде характеризуется положительно и хорошо учится, отметили в ведомстве.